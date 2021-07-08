Björn Kuipers kimdir? Euro 2020 İtalya-İngiltere final maçı hakemi Björn Kuipers kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
Euro 2020 İtalya-İngiltere final maçının hakemi belli oldu. Buna göre final maçının hakemi Björn Kuipers olacak. Peki, Björn Kuipers kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi maçları yönetmiştir, hangi ülkenin hakemidir? Hangi ligde çalışıyor? İşte tüm detaylar...
Euro 2020 final maçının orta hakemi açıklandı. Maçın hakemliğini tecrübeli hakem Björn Kuipers yapacak. Peki, Björn Kuipers kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Björn Kuipers'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
EURO 2020 İTALYA-İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Euro 2020 final maçının hakemi Björn Kuipers oldu.
BJÖRN KUİPERS KİMDİR?
Björn Kuipers (28 Mart 1973-Oldenzaal, Hollanda), Hollandalı futbol hakemi. Kariyeri boyunca birçok UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçında ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında görev yapan Kuipers, 2011 UEFA Süper Kupa ve 2013 UEFA Avrupa Ligi final maçlarını yönetmiştir.
Björn Kuipers doğum tarihi : 28 Mart 1973
Björn Kuipers kaç yaşında : 48 yaşında
Björn Kuipers nereli : Hollanda
Björn Kuipers mesleği ne : Hakem