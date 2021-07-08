Björn Kuipers kimdir? Euro 2020 İtalya-İngiltere final maçı hakemi Björn Kuipers kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?

Euro 2020 İtalya-İngiltere final maçının hakemi belli oldu. Buna göre final maçının hakemi Björn Kuipers olacak. Peki, Björn Kuipers kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi maçları yönetmiştir, hangi ülkenin hakemidir? Hangi ligde çalışıyor? İşte tüm detaylar...