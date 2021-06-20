'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi
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'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın İsviçre ile oynadığı maçın ilk yarısında bir reaksiyon gösterememesi ve peş peşe goller yemesi futbolseverleri çıldırttı. Bizim Çocuklar sloganıyla EURO 2020 başında ortalığı ayağa kaldıran sosyal medya kullanıcıları bu kez tam tersini yaptı. 'Bizim Ruhsuzlar' diye açılan hashtaga kısa sürede binlerce yorum bırakıldı. Şenol Güneş ve bazı oyunculara büyük tepki gösterildi.

Ne umduk ne bulduk! EURO 2020'ye giden Milli Takım'ı en güzel duygularla uğurlayan taraftarlar, bu kez tam tersi düşüncedede. Dillere pelesenk olmuş 'Bizim Çocuklar' sloganı yerini 'Bizim Ruhsuzlar'a bıraktı. Sosyal medyada açılan bu hashtag kısa süre içinde binlerce yorum aldı.

EN BÜYÜK TEPKİ GÜNEŞ'E

Şenol Güneş, kadro tercihleri sebebiyle yerden yere vuruldu. Özellikle Altay Bayındır, Halil Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz gibi isimlere şans vermemesi, üç maçta sahaya çıkardığı 11 ve oynattığı futbol, Güneş'i eleştirilerin hedefi haline getirdi. Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Zeki Çelik, Cengiz, Burak, Umut Meraş gibi isimlere turnuvada gösterdikleri performanstan ötürü tepki gösterildi.

'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi
'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi
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