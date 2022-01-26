Bizim Çocuklar artık aynı forma altında ter dökecek! İşte Okay Yokuşlu'nun yeni takımı - Haberler Spor
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Bizim Çocuklar artık aynı forma altında ter dökecek! İşte Okay Yokuşlu'nun yeni takımı

Celta Vigo'dan ayrılan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan Okay Yokuşlu, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe'ye transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Yokuşlu'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Okay Yokuşlu, La Liga'da kaldı. Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcumuz, Celta Vigo tarafından Getafe'ye kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Okay Yokuşlu'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Milli futbolcumuzun imza töreni 27 Ocak perşembe günü yapılacak.

Bizim Çocuklar artık aynı forma altında ter dökecek! İşte Okay Yokuşlu'nun yeni takımı

ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Efsane futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi oldu Getafe'de bir diğer milli futbolcumuz Enes Ünal da forma giyiyor. Bu sezon gösterdiği harika performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, 21 maçta 7 gol attı.

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Okay Yokuşlu, Enes Ünal, La Liga, Getafe, Spor, Haber

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