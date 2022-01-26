Bizim Çocuklar artık aynı forma altında ter dökecek! İşte Okay Yokuşlu'nun yeni takımı

Okay Yokuşlu, La Liga'da kaldı. Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcumuz, Celta Vigo tarafından Getafe'ye kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Okay Yokuşlu'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Milli futbolcumuzun imza töreni 27 Ocak perşembe günü yapılacak.

ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Efsane futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi oldu Getafe'de bir diğer milli futbolcumuz Enes Ünal da forma giyiyor. Bu sezon gösterdiği harika performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, 21 maçta 7 gol attı.

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