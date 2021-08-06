Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne doğru
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde basketbol turnuvası ile 25 sporcunun katılımıyla tekerlekli koşu yarışması organize edildi.
Sporcuların dereceye girebilmek için verdiği mücadele renkli görüntülere sahne oldu.
Gençlik ve Spor Şube Müdürü Faruk Budak, gazetecilere, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla 5 dalda sportif etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Budak, "Basketbol turnuvasından sonra bu gün de trafiği kapatarak 25 sporcumuzla tekerlekli kayak yarışmasını tamamladık. Yarından itibaren Nemrut Gölü'nde yelken ile atletizm yarışmalarımız olacak." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur