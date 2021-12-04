Kripto para piyasasında deprem! 500 milyar dolar buhar oldu, sert düşüşün iki nedeni var

Kripto para piyasası büyük bir deprem yaşadı. Bitcoin ve alt coinlere yatırım yapan milyonların gözü piyasalara çevrildi. Bitcoin (BTC) fiyatı son 3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandını zorladıktan sonra 4 Aralık günü tarihi bir düşüş yaşayarak 42 bin dolara kadar geriledi.

Günlük değer kaybı yüzde 20'yi bulan Bitcoin'de böylelikle 15 Mayıs'ta 33 bin dolara inilen hareketin ardından en sert volatilite yaşandı. Bitcoin 11.20 itibarıyla 47 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

500 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Öte yandan gün içerisinde gelen satışların etkisiyle 500 milyar dolardan fazla gerileyen kripto paraların toplam piyasa değeri yüzde 20'den fazla düştü.

UZMANLAR TEDBİR UYARISI YAPIYOR

Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Eteryum, 3 bin 500 doların altını test etti. Bu durumların sürekli yaşandığına dikkat çeken uzmanlar kripto para konusunda yatırımcıların temkinli olması gerektiğine dikkat çekti.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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