Bitcoin (BTC) nedir? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kripto para kullanımının hızla arttığı bu dönemde bitcoin adını sıklıkla duyuyoruz. Günümüzde birçok kişi için yatırım aracı haline gelen bitcoin, özellikle son günlerde oldukça yükselişte. Peki bitcoin nedir? Bitcoin nereden, nasıl alınır? Bitcoin alırken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde!

Bir sanal para birimi olan bitcoin son günlerde sıklıkla adından söz ettirmekte. Tüm dünyanın ilgisini çeken bitcoin insanlık tarihinin en önemli icadı olabilecek durumda. Şu sıralar yükselişte ve bitcoine olan ilgi artmakta. Herkesin aklında soru işaretleri var. Bitcoin denilen şey tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl alınır? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Akıllarda dolaşan bu soru işaretlerini gidermek için haberimize göz atın.

Bitcoin her geçen gün adından daha çok söz ettirmeye devam ediyor. Bitcoin yeni neslin para birimi olarak yerini alacak mı? Bitcoini teknolojideki ilerlemenin simgelerinden biri olarak gösterilebiliriz. Bitcoin dünyası her şeyin sanal alemde döndüğü bir ortam. Paranız dijital bir para, cüzdanınız dijital bir cüzdan, yaptığınız para transferleri dijital bir defter olan bloklar içinde saklanmakta. Peki bütün bunlar ne demek? Konunun daha anlaşılır olması için adım adım gidelim. Öncelikle bitcoin nedir? Sorusu ile haberimizi detaylandırmaya başlayalım.

BİTCOİN (BTC) NEDİR?

Bitcoin bir merkezi olmayan ilk dijital para birimidir. İlk kripto para olan Bitcoin'in kısaltması BTC'dir. Bitcoin'de ? ile gösterilir. Ortaya çıkışı, 2008 yılında Satoshi Nakomato ismini kullanan anonim bir programcı tarafından ortaya atılan bir fikir ile olmuştur. Bitcoin, bankalara ya da herhangi aracı kuruma ihtiyaç duymadan kişiden kişiye direkt olarak yollanabilmektedir. Böylece düşük komisyonlu, güvenli, hızlı para transferi yapmış oluyoruz. İnternetteki para transferlerini kolaylaştırmak için icat edilmiştir. Ayrıca şu anki para problemlerini çözme amacı da vardır. Bitcoin neden bu kadar ilgi görüyor? Çünkü sanal bir para ve herkes tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca merkeziyetsiz, sınır tanımaz ve sansüre karşı dayanıklıdır. Böylece herkesin ilgisini çekmekte. Bir merkezinin olmaması, bitcoinin içinde aracı bir kurum barındırmaması demektir. Bunun yerine açık kodlu yazılımlar mevcuttur. Peki bitcoin dediğimiz dijital para birimi nasıl alınır? Bitcoinde yapılan her para transferi dijital bir deftere, bloklara kaydedilir. Bunu eskiden bakkalların tuttuğu veresiye defterine benzetebiliriz. Yapılan her işlem bloklara kaydediliyor ve sonuçta bir zincir elde ediliyor. Örneğin "x kişisi y kişisine para transferi yaptı." şeklinde bloklar içinde kayıt tutuluyor ve herkes bu kayıtları görebilmekte. Fakat kimse kim olduğunuzu göremiyor. Bu durumda anonimlik söz konusu oluyor. Güvenirliği de herkesin bu kayıtları ve kimliğimizin gizli tutulabilmesinden geliyor. Ve sürekli olarak senkronize edilebiliyor.

Başta bitcoinin çalışma sistemini anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Sistemi anlamanın en iyi yolu bitcoin alışverişi yapmaktan geçiyor. Bu alışverişi çok büyük rakamlarla yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bitcoin, dijital bir para birimi ve ayrılabilme özelliği var. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar ayrılabilmekte. Dolayısıyla başlangıç olarak küçük adımlar atabilirsiniz.

Ortaya çıktığı günden bu yana artış gösteren bitcoinin son durumuna baktığımızda, 1 bitcoinin 334920,01 Türk lirası olduğunu görüyoruz. Peki bitcoinin artış sebebebi nedir? Analistlere göre bitcoine olan arzın artması ve bitcoinin günlük alımının sınırlı olmasından kaynaklanan bir durum. Yani sonuç olarak baktığımızda ortada sınırlı sayıda bir alım var. Ve bunun beraberinde de büyük bir talep var. Dolayısıyla da bitcoin yükselişe geçmekte. Bütün dünyanın gündeminde olan bitcoine ilginin artması. İnsanların araştırmalarını da artırmıştır. İlgili herkes bitcoin nedir?, Nasıl alınır? sorularının cevaplarını bulma peşinde. Bitcoinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi de nasıl alınabileceğine bir bakalım.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Kripto para borsaları dediğimiz, bitcoin alıp satmak isteyenleri bir araya getiren pazar yeri vardır. Buradan alım satımlar yapılır. Her şeyden önce alım satım yapan bu borsalarda hesap açmanız gerekiyor. Ardından sanal bir cüdan oluşturup borsa hesabınızdaki parayı cüzdanınıza aktarmanız gerekiyor. Cüzdan oluştururken dikkat etmeniz gereken bir nokta var.Cüzdanınızı telefonunuza indirdikten sonra size verilen bazı kelimeler olacak. Bu kelimelileri sırasıyla düzgün bir şekilde bir yere not edin. Ve mutlaka saklamanız gerekmektedir. Bunu sizin güvenlik şifreniz gibi düşünebilirsiniz. Cüzdan oluşturma işlemini hallettikten sonra borsadan, bitcoin aktarımı için talep oluşturun. Oluşturduğunuz bu talep ile sanal cüzdanınıza bitcoin aktarımı gerçekleşecektir. Her kullanıcının sanal bir cüzdanı bir adres şeklindedir.

Sanal para birimi olan bitcoin, dijital bir ortamın ürünü olduğundan fiziki bir yanı yoktur. Bununla beraber hiçbir merkezinin de bulunmadığını biliyoruz. Peki bitcoini bizler nasıl alabiliriz? Bitcoini almanın yolu dijital platformalar üzerinden gerçekleşmektedir. Dijital platform dediğimiz şey bitcoin alım-satımı yapan siteler diyebiliriz.

Daha detaylı anlatmak gerekirse, alım şekli şöyledir: Bitcoinleri dijital platformlar üzerinden gerçek para birimi olarak satın alırız. Bu satın alma işlemlerini, bitcoin alım-satım adreslerinden yapabilirsiniz. Örnek bir adres olarak www. bitlo.com verilebilir. Buradan adrese giriş yapıp, güvenirliğini tespit ediyorsunuz. Bunun için de SSL sertifikasının olup olmadığını kontrol edin.

Hesabınız yoksa, bir hesap oluşturun ve gerekli bilgileri girin.

Hesabınızı yeni açtıysanız, ilk etapta içinde para olmadığından dolayı "Para yatırma/çekme" bölümüne tıklayın.

Ardından yatırmak istediğiniz tutarı girin ve "Bildirim gönder" e tıklayın. Onay aldıktan sonra devam edin ve yatırdığınız paranın onay kodunu bir yere not edin. Ardından yönlendirmeleri takip ederek "Kolay Alış/Satış" bölümünü seçeceksiniz. Kaç TRY almak istiyorsanız tutarı girip "Bitcoin Al" talebini oluşturabilirsiniz.

Bitcoin alımı yaptık, yapıyoruz. Peki bu alımları yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Gelin bitcoin konusunda önemli bir nokta olan, alımda dikkat edilecek hususlara bir göz atalım.

BİTCOİN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER HUSUSLAR NELERDİR?

-Bitcoin sistemine giriş yapmak için bir hesap oluşturmuştunuz. Hesabınızın ve şifrenizin güvenilir olarak korunduğundan emin olun.

-Bitcoin dünyasında yeni iseniz fazla riske girmeden küçük rakamlarla başlangıç yapmanız önerilir.

-Bitcoin satın alırken istediğiniz karı elde edebilmek için; düşükken alıp yüksekken satmanız gerekir. Bunu aynı dolar ve euro alıp satarkenki kar elde etmeye benzetebiliriz.

-Bitcoin yatırımınızı en düşük piyasa fiyatı üzerinden yapmaya bakın.

-Satın alacağınız kripto paraların SSL ile korunan güvenilir bir borsadan olmasına dikkat edin. Güvenlik bu sistemde en önemli unsur.

-Kripto paralarınızı transferini doğru hesaba yapmaya özen gösterin.

-Sistemin içinde oldukça ani dalgalanmaların yaşandığını göreceksiniz. Bu noktada panik yapmayın ve hemen karar vermeyin. Sağlıklı düşünerek ve çevrenizdeki ilgili kişilerden fikir alarak da ilerleyebilirsiniz. Fakat unutmayın ki en son karar sizindir, etkilenmeden fikir alışverişinde bulunmaya özen gösterin.

-Yapacağınız yatırımlar sanal cüzdanınızda yer alacak. Bu cüzdanın birkaç bölümü mevcut. Dolayısıyla yatırımlarınızı ikiye, üçe bölerek yapın. Böylece yeni taktikler geliştirerek ilerleyebilirsiniz.

-Küçük başlangıçlar ile sistemi tanımaya çalışın. Her şeyde olduğu gibi bitcoin dünyasına hakim olabilmek için de deneyimlemek gerekir. Deneyiminizin iyi sonuçlar verebilmesi için bitcoin alırken dikkat edilmesi gereken hususları göz önünde bulundurmalısınız.