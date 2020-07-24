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Bitcoin 9,500 doları aştı

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 71'i gerilerken, gerileyenlerin beş tanesi ilk 10 birim arasındaydı.

Bitcoin 9,500 doları aştı
24.07.2020 08:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:24

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 71'i gerilerken, gerileyenlerin beş tanesi ilk 10 birim arasındaydı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.41 artışla 9,537 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 175 milyar dolardan 175.87 milyar dolara çıktı.

Toplam 5,784 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,537 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 62.7 milyar dolardan 68.2 milyar dolara yükseldi. Böyece, toplam piyasa hacmi de 284 milyar dolar dolardan 286.19 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.41 artışla 9,537.14 dolar,2.Ethereum yüzde 3.64 artışla 272.03 dolar,3.Tether yüzde 0.16 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 1.73 artışla 0.20 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.38 düşüşle 236.53 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 0.34 artışla 181.95 dolar,7.Cardano yüzde 1.37 düşüşle 0.12 dolar,8.Litecoin yüzde 0.66 düşüşle 44.53 dolar9.Chainlink yüzde 0.62 artışla 7.73 dolar,10.Crypto.com Coin yüzde 0.17 düşüşle 0.14 dolardan işlem görüyordu.Dijital varlık işlem platformu Paribu, Türkiye'de yapılan kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ekosistemde kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu, öte yandan kullanıcı memnuniyetinin giderek arttığını gösteriyorParibu adına Akademetre Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"nın sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.Online yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye'yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 0.7 ile yüzde 1.0'in de altında kalıyor.Araştırma ayrıca kripto paraların üretiminde blokzincir teknolojisinin kullanıldığını bilmeyenlerin oranının yüzde 96.8 olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma, kripto parayla işlem yapanların yüzde 72.7'sinin ise işlem deneyimden memnun kaldığını aktarıyor. 

 


Kaynak: DHA

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