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Bitcoin 11,000 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor.

Bitcoin 11,000 doların üzerinde tutundu
05.08.2020 08:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:31

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Pazar günü 12,030.48 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 11,184.37 dolara inen Bitcoin, daha sonra 11,300 doların üzerine toparlandıktan sonra bu düzeylere yakın hareket ediyor.

Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 41'i gerilerken, bunların Bitcoin dahil 6 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 11,272.55 dolara düşen Bitcoin'in piyasa hacmi de 207.99 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerindeki yerini korudu. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.Toplam 6,080 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,568 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 83.67 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi ise 345.55 milyar dolardan, 343.97 dolara çekildi. Toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.11 düşüşle 11,272.55 dolar,2.Ethereum yüzde 0.69 düşüşle 389.26 dolar,3.XRP yüzde 4.46 düşüşle 0.29 dolar,4.Tether yüzde 0.10 artışla 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.66 düşüşle 290.50 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 1.25 düşüşle 226.22 dolar,7.Litecoin yüzde 1.11 düşüşle 57.60 dolar8.Cardano yüzde 5.22 artışla 0.14 dolar,9.Chainlink yüzde 3.17 artışla 9.61 dolar,10.Binance Coin yüzde 5.59 artışla 23.26 dolardan işlem görüyordu.Analistlere göre, kripto piyasalarında vadeli işlemlerinin hemen her gün hacim ve açık pozisyon miktarında hızla yükselmesi, Bitcoin'e olan kurumsal ilginin hızla arttığını gösteriyor. 

Kripto para yatırım danışmanlığı şirketi Grayscale'in, iki haftadan kısa süre içinde dijital varlık fonlarını 1.0 milyar dolar artışla 5.0 milyar doların üzerine taşıması da, bu yoğun ilgiye örnek olarak gösteriliyor.


Kaynak: DHA

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