BIST100 yüzde 1.39 artışla başladı, dolar 7.31 lirada
01.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:15
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.39 artışla 1,491.88 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe, yüzde 1.39 artışla 1,491.88 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.61, BIST Mali Endeks yüzde 1.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.10 artıdaydı.
Asya-Pasifik piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününe, başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, iç piyasada günün ilk işlemlerinde 7.30 - 7.40 lira aralığında hareket ediyordu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3151 lira ve en yüksek 7.4326 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,euro en düşük 8.8462 lira ve en yüksek 8.9994 lirayı gördükten sonra, 8.85 – 8.86 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2426 lira ve en yüksek 10.3982 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20682 - 1.21011 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20923 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un analizinde, "Geride bıraktığımız haftada tahvil faizlerindeki sert yükseliş nedeniyle belirgin şekilde baskı altında kalan küresel piyasalar yeni haftada zayıflıktan sıyrılmaya çalışacak" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Her ne kadar tahvil faizlerindeki hareketliliğin piyasalara yön veren ana dinamik olarak çalışmaya devam etmesini beklesek de bu hafta yoğun veri akışının da fiyatlarda belirleyici unsurlardan biri olacağını tahmin ediyoruz. "Bu noktada, yurtiçinde GSYH ve enflasyon rakamları öne çıkarken dışarıda ise PMI rakamları, ISM endeksleri ve ABD istihdam verilerini takip edeceğiz."Ortalama piyasa beklentisi enflasyonun Şubat ayında yüzde 0.8 civarında artış göstereceği yönünde. Beklentilere paralel bir rakam oluşması durumunda 12 aylık enflasyon yüzde 15.50'ye yaklaşacak. "Önümüzdeki döneme ilişkin olarak ise 2021 yılının ilk aylarında enflasyonun yukarı yönlü eğilimini koruyacağını tahmin ediyoruz. "Bu noktada yıl içi zirve nokta olmasını beklediğimiz Nisan ayına kadar yıllık bazda yüzde 15-17 arasında rakamlar görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz. "Enflasyonun bu patikadan sapması durumunda para politikası tarafında daha fazla sıkılaştırma görebiliriz. "Nisan'dan sonra ise enflasyonun aşağı yönlü bir eğilim sergileyeceğine dair beklentimize paralel olarak 2021 sonunda yüzde 11-12 bandında bir enflasyon görmeyi bekliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı