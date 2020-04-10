BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, yeni güne hafif artıda başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7092 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3422 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.3659 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalara bahar geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Kötü haberlere rağmen yükselen piyasalar iyi haber. Risk iştahının güçlenmeye başladığını gösteriyor. ABD ve İtalya'da artan can kaybına, dünya genelinde zayıf ekonomi ve şirket verilerine rağmen hisse senedi piyasalarındaki yükseliş piyasalara baharın gelmeye başladığını gösteriyor."Günün sürprizini Türkiye varlıkları yaptı! MSCİ Türkiye Perşembe günü yüzde 4.9 yükselişle en çok değer kazanan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor. "Türkiye'nin IMF'nin açacağı likidite penceresinden yararlanacağı söylentisi yükselişin ivme kazanmasında etkili oldu."Yüksek betalı banka hisseleri geleneği bozmayarak yükselişte başı çekiyor. Banka hisseleri yüzde 6.6 yükselişle BİST-100'un iki katından daha fazla değer kazandı. Yükselişin hızı, yabancı yatırımcının katılımı ve temel olarak ucuzluğu banka hisselerindeki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor."Ancak geçmiş veri böyle sert yükselişlerin ardından kar satışı gelebileceğine işaret ediyor. Banka endeksinin %5'in üzerinde kapanış yaptığı günlerin ertesi günü banka hisselerinde yüzde 30 ihtimalle kar realizasyonu görülüyor; yüzde 60 ihtimalle bankalar sanayi şirketlerinin gerisinde kalıyor; yüzde 10 ihtimalle endeksi yenmeye devam ediyor."ABD ve Avrupa borsaları kapalı olduğu için bugün düşük hacimli hafif yukarı yönlü bir seyir öngörüyoruz.

"Sert çıkışın ardından kar satışı gelebileceğini hesaba katarak banka dışı büyük sanayi şirketleri ve holdingler ile yükselişe katılım sağlanabilir."

Kaynak: DHA