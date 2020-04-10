SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada - Ekonomi
Borsa İstanbul, Türkiye, Banka, Ekonomi

BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı.

10.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:03
BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 artışla 96 bin 201 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeksi yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 artıda başladı. 

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi.    Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, yeni güne hafif artıda başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7092 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3422 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.3659 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Piyasalara bahar geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Kötü haberlere rağmen yükselen piyasalar iyi haber. Risk iştahının güçlenmeye başladığını gösteriyor. ABD ve İtalya'da artan can kaybına, dünya genelinde zayıf ekonomi ve şirket verilerine rağmen hisse senedi piyasalarındaki yükseliş piyasalara baharın gelmeye başladığını gösteriyor."Günün sürprizini Türkiye varlıkları yaptı! MSCİ Türkiye Perşembe günü yüzde 4.9 yükselişle en çok değer kazanan gelişmekte olan borsalar arasında yer alıyor. "Türkiye'nin IMF'nin açacağı likidite penceresinden yararlanacağı söylentisi yükselişin ivme kazanmasında etkili oldu."Yüksek betalı banka hisseleri geleneği bozmayarak yükselişte başı çekiyor. Banka hisseleri yüzde 6.6 yükselişle BİST-100'un iki katından daha fazla değer kazandı. Yükselişin hızı, yabancı yatırımcının katılımı ve temel olarak ucuzluğu banka hisselerindeki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor."Ancak geçmiş veri böyle sert yükselişlerin ardından kar satışı gelebileceğine işaret ediyor. Banka endeksinin %5'in üzerinde kapanış yaptığı günlerin ertesi günü banka hisselerinde yüzde 30 ihtimalle kar realizasyonu görülüyor; yüzde 60 ihtimalle bankalar sanayi şirketlerinin gerisinde kalıyor; yüzde 10 ihtimalle endeksi yenmeye devam ediyor."ABD ve Avrupa borsaları kapalı olduğu için bugün düşük hacimli hafif yukarı yönlü bir seyir öngörüyoruz. 

"Sert çıkışın ardından kar satışı gelebileceğini hesaba katarak banka dışı büyük sanayi şirketleri ve holdingler ile yükselişe katılım sağlanabilir."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi Ekonomi
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi
Kuru yemişe olan talep artınca satıcılar uyardı: Fiyatlar artabilir Ekonomi
Kuru yemişe olan talep artınca satıcılar uyardı: Fiyatlar artabilir
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 6.66 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:39:56. #1.15#
title