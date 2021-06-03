Bismil'deki ovalar Silvan Barajı ile hayat bulacak

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 123 bin hektar tarımsal alanın sadece 50 bin hektarının sulanabildiğini belirterek, "Silvan Barajı bittiği zaman arazinin yüzde 90'ını sulayacağımız günler olacak" dedi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 123 bin hektar tarımsal alanın sadece 50 bin hektarının sulanabildiğini belirterek, "Silvan Barajı bittiği zaman arazinin yüzde 90'ını sulayacağımız günler olacak" dedi.

Diyarbakır'ın tarımsal üretim alanında önemli bir paya sahip ilçelerinden biri olan Bismil'de Silvan Barajı ile birlikte buğday, arpa, mercimek, mısır ve pamuk yetiştiriciliğinde ön planda yer alacak. Türkiye Ekspres Haber imtiyaz sahibi Musa Karagöz'ü makamında ağırlayan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, ilçeye yaptıkları projeler ile ilgili bilgi verdi. Bismil'in nüfus olarak birçok ilden büyük ve tarım anlamında önemli bir ovaya sahip olduğunu dile getiren Kaymakam Türkmen, "Bu bölgede çalışmaktan keyif duyuyorum. Çünkü hayal ettiğim tüm projeleri gerçekleştirebiliyorum. Buğday, arpa, mercimek, mısır ve pamuk yetiştiriciliğinde ön plandayız tarımda. 123 bin tarımsal alana sahip olan ovamızın sadece 50 bin hektar alanı sulayabiliyoruz. Silvan Barajı bittiği zaman arazinin yüzde 90'ını sulayacağımız günler olacak. Bismil pamukta uzmanlaştı ve alanın tamamına nerdeyse pamuk ekiyor Bismilli çiftçi. Sulama arttıkça tarım ilerleyecek ve çiftçiler ileride tüccar olacak, sanayici olacak, istihdam alanı oluşturacak. 50 dönümle başladığı yonca ekimine 900 dönümle devam eden çiftçilerimizin olması umut veriyor Bismil'de" diye konuştu.

"Bölgeyi tanıyan uzmanlar evlenecek çiftlere eğitim veriyor"

Göreve geldikten sonra Evlilik Okulu Projesini hayata geçirdiklerini ve ilgiyle karşılandığını da dile getiren Kaymakam Türkmen, "Bu okulu açarken tedirginlik içindeydik. Zorla kimseyi bu okula götüremeyeceğimizi bilerek başladık projeye. Ama beklediğimizden güzel karşılandı. Evlilik başvurusunda bulunan çiftlerimize psikolog, sosyal hizmet uzmanları, müftülükten bir personel, sağlık personeli ve avukat kendi alanında bilgiler veriyor. Bölgeyi iyi tanıyan isimler oldukları için aile içindeki sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili çiftlere yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"Bismil her alanda başarılı olur"

Türkiye Ekspres Haber'e başarılar dileyen ve Bismilli iş insanı Musa Karagöz'ün medya alanında da başarılı olacağını belirten Kaymakam Türkmen, "Yayın hayatınızda yolunuz açık olsun. Bağımsız ve tarafsız haber en büyük ihtiyacımız. Yaptığımız işleri doğruluğuyla yansıtacak haber sitelerini seviyoruz ve takip ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı