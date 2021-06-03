Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
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Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak

İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan - Haberler | Spor

- Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak Beykoz'da 13 Haziran'da yapılacak olan Turkcell GranFondo yarışında pedallar eğitim için çevrilecek.

- Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak

İSTANBUL - Beykoz'da 13 Haziran'da yapılacak olan Turkcell GranFondo yarışında pedallar eğitim için çevrilecek.

Turkcell'in ve Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışının tanıtımı, Beykoz'da yapıldı. Lansman sonrası organizasyon hakkına konuşan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, "Beykoz, doğanın, tarihin, güzelliğin merkezi. Boğazın da incisi. Bundan sonra da inşallah bisiklet sporu ile de anılacak. Belediyemiz hem dağ bisikleti hem de yol bisikleti için her türlü alt yapı hizmetini vermeye hazır. Tüm bisikletseverleri Beykoz'a davet ediyoruz" dedi.

Yıl sonunda Beykoz'da 20 km'lik bir bisiklet parkurunun açılacağını belirten Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise, "Çok mutluyum. Destek veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bisikletin en güzel sürülebileceği mekan Beykoz'dur. Boğazın incisi Beykoz'umuza, tüm sporseverleri bekliyoruz. Yıl sonunda 20 km'lik bir bisiklet parkurumuzu açacağız. 24 saat açık olacak. Güvenli ve her parkuru ile tüm bisikletseverleri Beykoz'a bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sosyal sorumluluk projelerini içinde yer aldıkları için gururlu olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şunları söyledi:

"Turkcell, Türkiye için sosyal sorumluluk anlamında her türlü taşın altına elini koyan bir şirket. Pandemi döneminde vatandaşlarımız çok hareketsiz kaldı. Hareket için bisiklet çok önemli. Doğa ile iç içe ve sosyal mesafeli bir spor. İstanbul dünyanın gözbebeği. Beykoz da boğazın incisi. Biz üç tane önemli misyon peşindeyiz. Bisiklet yarışına gönül verenleri buraya davet ediyoruz. Onlar vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim anlamında destek olabilecek. Teknolojik atıkların eğitime dönüşmesi için de projeler üretiyoruz. O gün yarışa gelen sporseverler bu atıkları burada toplayabilecek. Son olarak Birleşmiş Milletler ile önemli bir sürdürülebilir insiyatifi var. Daha refah bir dünya için 17 amaç var. Bu amaçları da formalarda taşıyarak daha temiz ve refah dünya için farkındalık yapacağız."

Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak
Bisikletin kalbi Beykoz'da atacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan

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