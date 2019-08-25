Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları

25.08.2019 00:20

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etabın ilk yarışı 350 sporcunun katılımıyla tarihi Perre Antik Kenti'nde start aldı. Tarihi Cendere Köprüsü'nden dönüş yapan yarışmacılar, 77 kilometre uzunluktaki parkuru yine Perre Antik Kenti'nde tamamladı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yarışma dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte böyle bir yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin hem coğrafi konumu hem de iklim şartlarıyla bisiklet sporuna müsait olduğunu belirten Pekmez, "Bugün ülkemizin değişik illerinden gelen 350 sporcu yarışmaya başladı. Sporcular farklı etaplarda pedal çevirerek mücadele edecek." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş de yarışmanın kentte düzenlenmesinin tanıtım açısından önemli olduğunu vurgulayarak, yarışma sayesinde Adıyaman'da da bisiklet sporunun yaygınlaşacağını ifade etti.

İlk gün yarışında gençler kategorisinde, Konya Çatalhüyük Çumra Belediyespor'dan Yusuf İrgin birinci, Konya Taşkentspor'dan Fatih Deniz ikinci, Konya Çatalhüyük Çumra Belediyespor'dan Melih Çetin üçüncü oldu.

51 kilometrelik yıldız B kategorisinde Çumra Çatalhüyük Belediyespor'dan Ramazan Yıldız birinci, Şanlıurfa Gençlikspor'dan Turan Öngün ikinci, Konya Taşkentspor'dan Ali Küçük üçüncü sırada geldi.

63 kilometrelik yıldız A kategorisinde ise birinciliği Konya Taşkentspor'dan Ahmet Maral, ikinciliği Konya Çatalhüyük Çumra Belediyespor'dan Nezir Yusuf Dalgıç, üçüncülüğü ise Konya Gençlikspor'dan Kemal Çelik elde etti.

Sporculara ödülleri Vali Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy tarafından verildi.

Kaynak: AA