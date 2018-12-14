Bisiklet Tamirciliğinden Türkiye Şampiyonluğuna

SÜLEYMAN ELÇİN - Ortaokul öğrencisiyken bisiklet tamircisi çırağı olarak başladığı iş yerinde tanıştığı motosiklet ile akrobatik gösteriler yapan Türkiye'nin en başarılı "motorbike stuntriding" sporcularından 25 yaşındaki Birkan Polat, bu branşta uluslararası yarışlara katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Red Bull sporcusu Birkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ortaokulda okuduğu dönemlerde bisikletinin sürekli arıza vermesi nedeniyle sık sık tamirciye gittiğini söyledi.

Tamirci ustasının bisikletle yaptığı akrobatik hareketlerin dikkatini çektiğini ifade eden Birkan Polat, bu hareketleri öğrenmek ve harçlığını kazanmak için tamircide çırak olarak işe başladığını kaydetti.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını anlatan 25 yaşındaki sporcu, tamircide çalışarak akrobatik hareketler yapmaya uygun bir bisiklet satın aldığını belirtti.

Bisiklette kendisini geliştirdikten sonra motosiklete geçtiğini aktaran Birkan Polat, "Bozuk olan 2 motosikletin parçalarından ortaya sağlam bir motosiklet çıkardım. Kendim yaptım diyebilirim. Bu motosiklet ile internetten videoları izleyerek kendimi geliştirdim. Ardından Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği bir yarışmaya katılarak derece yaptım." diye konuştu.

İnsanların şaşırarak izlediği akrobatik hareketler yapmaya başladığını dile getiren Birkan Polat, şöyle devam etti:

"25 farklı şehirde 55 gösteri yaptım. Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Stunt Şampiyonası'nda birinci oldum. Hedefim 2019 yılında yapılacak Dünya Stunt Şampiyonası'na katılmak. Bu organizasyona katılan ilk Türk olmak istiyorum. Bunun için yüksek motor gücüne sahip bir motosiklete ihtiyacım var. Bu sorunu bu yıl inşallah çözeceğim."

"Türkiye'de ekol olarak Kenan Sofuoğlu'nu görüyorum"

Macaristan'da bir gösteri yaparak Türk bayrağını yüzlerce motosikletçinin önünde dalgalandırdığını vurgulayan Birkan Polat, "Bu, beni çok mutlu etti. Türk bayrağını açmak bir şerefti. Türkiye'de ekol olarak Kenan Sofuoğlu'nu görüyorum. Sofuoğlu da maddi imkansızlıklara rağmen Avrupa'da birçok başarıya imza atmıştı. Ben de Avrupa'da, dünyada başarı elde edeceğime inanıyorum. Çünkü ikimizin de geldiği yerleri aynı görüyorum. Ona bakınca kendimi görüyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesinde motosiklet kullanan kimsenin olmadığını vurgulayan Birkan Polat, "Annem önceleri çok korkuyordu ama büyük bir tepki vermedi. Bana hep güvendiler. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadım, çıkartmayacağım. Umarım çıktığım bu yolda başarılı olacağım ve ülkemi gururlandıracağım." diye konuştu.

Birkan Polat, branşında başarılı olmak için dengeli bir vücuda ve cesarete sahip olmanın gerektiğini sözlerine ekledi.