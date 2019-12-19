BIS100 yüzde 0.24 artıda, dolar 5.93 lirada

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:16

Yeni güne yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 111 bin puanın üzerine çıktıktan sonra yeniden başladığı düzeylere çekildi.

BIST100, en düşük 110 bin 662 puanı ve en yüksek 111 bin 274 puanı gördükten sonra, yüzde 0.24 artışla 110 bin 840 puan dolayında hareket ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.09 artışla 12.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.94 artışla 12.11 düzeyine geriledi.Merkez Bankası'nın son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin de etkisiyle reel faizin düşmesi, liranın benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.ABD Başkanı Donald Trump 'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, iç piyasada yeni güne 5.92 lirada başladıktan sonra 5.94 liraya kadar yükseldi.ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump hakkında, görevi kötüye kullanma ve Kongre faaliyetlerine engel olma suçundan dolayı azil soruşturması yürütülmesinin Senato'da oylanmasına karar verildi.Öğleye doğru;dolar en düşük 5.9176 lira ve en yüksek 5.9424 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,euro en düşük 6.5801 lira ve en yüksek 6.6144 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7463 lira ve en yüksek 7.7945 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyordu.

Kaynak: DHA