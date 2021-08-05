Bis Lojistik, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Bis Lojistik, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Bis Lojistik, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Sektörel Bakış

Sektörel Bakış programı, 25 yılı aşkın köklü geçmişi ile başarılı faaliyetler gösteren Bis Lojistik firmasının konuğu oldu. Firma Genel Müdürü Sayın Orkun Tapanyiğit, Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

13 bin metre karelik alanda İstanbul'un Esenyurt, Arnavutköy ilçelerinde ve Bursa'da ki aktarma şubeleri ile aktif hizmet veren Bis Lojistik 1998 yılından beri ''Tam zamanında sorunsuz transfer'' mantığı ile iş hayatına başarılı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

ULUSLARARASI KAPSAMLI HİZMET

Bis Lojistiğin Hava Transfer ve Hava taşımacılık sektörünün prestijli kuruluşlarından olan IATA üyeliği bulunmaktadır. Öte yandan deniz ve kara taşımacılığı ile dünyanın dört bir yanına transfer hizmeti sağlamaktadır.

TÜRKİYE PAZARINDA GÜÇLÜ PORTFÖY

Son 10 yılda cirosunun büyük bir bölümünü Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine ayırarak bu alanda hatırı sayılır miktarda harcama gerçekleştiren Bis lojistik, geniş ürün gamıyla faaliyet gösterdiği segmentlerde kendi sektöründe Türkiye'nin en çok tercih edilen Lojistik markalarından biri olduğunu aktaran TAPANYİĞİT şu açıklamalarda bulundu; '' 25 yılı aşkın sektör deneyimi ile firmalardan beklentimiz yaptığımız iş ortaklığı ile beklentilerinin ne olduğudur, bu noktada karşılıklı uzlaşmaya ve iş ortaklığı yapmaya giderken ortaklaşa çalıştığımız firmaların da bizden ne istediği ve beklentilerinin neler olduğu önemli noktalardan biridir''

Ayça Elal
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