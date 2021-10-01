Birsen Öztürk Kırçal, NN Hayat ve Emeklilik Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Haberler Ekonomi
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Birsen Öztürk Kırçal, NN Hayat ve Emeklilik Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Birsen Öztürk Kırçal, NN Hayat ve Emeklilik Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik'in Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Birsen Öztürk Kırçal getirildi.

NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik'in Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Birsen Öztürk Kırçal getirildi.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, 1 Ekim itibarıyla yeni görevine başlayan Kırçal, üst yönetim ekibinin bir parçası olarak Genel Müdür Anna Grzelonska'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Strasbourg Üniversitesi Ekonomi ve Aktüerya bölümlerinden mezun olan Kırçal, 2019 yılından bu yana Cigna'da Teknik ve Aktüeryadan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmaktaydı.

2020 yılı boyunca, mevcut görevlerine ek olarak Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı vekilliği görevini de üstlenen Kırçal, Cigna deneyiminden önce ise Allianz Türkiye, BNP Paribas Cardif Türkiye ve BNP Paribas Cardif Fransa'da kıdemli aktüeryal pozisyonlarda bulundu.

NN Hayat ve Emeklilik Yönetim Ekibinde yer alacak olan Birsen Öztürk Kırçal, Aktüerya Raporlama ve Aktüerya Fiyatlama İkinci Hat İncelemesi, Risk, Uyum, Masak ve İç Kontrol'den sorumlu olacak.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Birsen Öztürk Kırçal, NN Hayat ve Emeklilik Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı - Haberler Ekonomi
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