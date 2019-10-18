Birlikte yaşadığı kadını yaralayan kişi hakkındaki soruşturma

18.10.2019 12:53

Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döken kişi hakkında "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından kamu davası açılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, müşteki Kübra T. ile şüpheli Ersin Ü'nün 2015 yılında nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları, bu birlikteliklerinden iki çocuklarının olduğu, olay tarihi olan 15 Eylül 2019'dan 9 ay önce de geçimsizlik nedeniyle kadının Halkalı'da bir eve taşındığı anlatıldı.

Fezlekede, olay günü akşam saatlerinde Kübra T'nin evine giderek uyuduğu, şüpheli Ersin Ü'nün salonun açık camından içeri girdiği, şüphelinin kadının yanına gidip boynundan tutarak "Beni polise nasıl ihbar edersin?" diyerek sol bacağından yaraladığı ifade edildi.

Şüpheli Ersin Ü'nün önceden hazırladığı çaydanlığın içerisinde bulunan kızgın yağı Kübra T'nin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı bildirilen fezlekede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerde ikinci derece yanık oluştuğu, kesiler bulunduğu ve yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu anlatıldı.

Fezlekede, şüphelinin husumetli olduğu müştekinin evine gece vakti gizlice bıçakla giderek, çaydanlıkta yağ kaynatıp, müştekiyi bıçakladığı, kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin yüzüne rastgele döküp hemen olay yerinden uzaklaştığı ve eylemin canavarca hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

Şüpheli Ersin Ü'nün "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen fezleke, kamu davası açılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekenin kabul edilmesi halinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek, hakkında dava açılacak.

Kaynak: AA