"Birleşik Krallık ve AB'nin çözeceği önemli konular var"

Birleşik Krallık Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, ülkesi ve Avrupa Birliği'nin, Brexit sonrası geçiş sürecindeki ticari ilişkilerin düzenlenmesi konusunda çözülmesi gereken hala bazı belirgin konuların bulunduğuna dikkat çekti.

Birleşik Krallık Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, ülkesi ve Avrupa Birliği'nin, Brexit sonrası geçiş sürecindeki ticari ilişkilerin düzenlenmesi konusunda çözülmesi gereken hala bazı belirgin konuların bulunduğuna dikkat çekti.

BBC Radyo'nın sorularını yanıtlayan Jenrick, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görüşmeleri sırasında ele alınacak konuların neler olacağına ilişkin bir bilgi vermek için "çok erken" olduğunu vurguladı.

AB, hafta içinde Birleşik Krallık hakkında Brexit Anlaşması'nın iyi niyet maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlemi başlatacak "resmi tebligat mektubu" hazırladı. Konuyla ilgili yayınlanan haberler e göre, resmi tebligat mektubu, anlaşmanın 4 ve 5 numaralı "iyi niyet" maddeleri üzerinden hazırlandı ve İç Pazar Yasası'nın yasalaşması halinde bu durumun AB ve uluslararası hukuk kurallarının ihlali olacağı savunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı