Birleşik Arap Emirlikleri, herhangi bir sebep göstermeden Türkiye'ye vizeyi askıya aldı
26.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:06
Birleşik Arap Emirlikleri, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Kararla ilgili herhangi bir sebep belirtilmedi.
Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi "Dafza" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı.
BİREYSEL TALEPLER AYRI AYRI ELE ALINACAK
AA muhabirine konuşan Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, bilgi eksikliği olduğunu ve söz konusu ülkelerden gelen bireysel taleplerin ayrı ayrı ele alınacağını aktardı.
SEBEP GÖSTERİLMEDİ
Açıklamada askıya alma kararı için bir sebep belirtilmezken, 18 Kasım'da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı