Birleşik Arap Emirlikleri, herhangi bir sebep göstermeden Türkiye'ye vizeyi askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Kararla ilgili herhangi bir sebep belirtilmedi.