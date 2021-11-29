Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Hafta içi Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'ne havlu atan sarı-lacivertliler, İzmir'den de 1 puanla döndü ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe taraftarı Vitor Pereira'ya isyan ederken, Portekizli hoca sosyal medyada istifaya çağrıldı.
Fenerbahçe'de kötü gidiş durdurulamıyor. Göztepe'yle berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Vitor Pereira'yı istifaya çağırdı.
TARAFTAR KAZAN KALDIRDI
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalması sonrası sarı-lacivertliler kazan kaldırdı. Sosyal medyada teknik direktör Vitor Pereira'ya isyan eden taraftarlar, Portekizli hocayı istifaya çağırdı.
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