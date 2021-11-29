Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor

Fenerbahçe'de kötü gidiş durdurulamıyor. Göztepe'yle berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Vitor Pereira'yı istifaya çağırdı.

TARAFTAR KAZAN KALDIRDI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalması sonrası sarı-lacivertliler kazan kaldırdı. Sosyal medyada teknik direktör Vitor Pereira'ya isyan eden taraftarlar, Portekizli hocayı istifaya çağırdı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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