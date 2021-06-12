Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale ederken takım arkadaşlarının etrafında kol kola çember oluşturması sosyal medyada gündeme oturdu. Danimarkalı Delaney, tedavisi devam eden Eriksen'den görüntü alınmaması için arkadaşlarını tek tek yanına çağırdı. Bunun üzerine futbolcular kol kola girerek yıldız futbolcunun etrafında adeta etten bir duvar ördü.