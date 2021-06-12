Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı
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Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale ederken takım arkadaşlarının etrafında kol kola çember oluşturması sosyal medyada gündeme oturdu. Danimarkalı Delaney, tedavisi devam eden Eriksen'den görüntü alınmaması için arkadaşlarını tek tek yanına çağırdı. Bunun üzerine futbolcular kol kola girerek yıldız futbolcunun etrafında adeta etten bir duvar ördü.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Eriksen bir anda fenalaşarak yere yığıldı, sağlık görevlileri kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARINI TEK TEK YANINA ÇAĞIRDI

Eriksen'in saha içinde tedavisi yapılırken takım arkadaşlarının etrafında kol kola girerek çember oluşturduğu ana ait görüntü sosyal medyaya damga vurdu. Bu anın kahramanının ise Delaney olduğu ortaya çıktı. Danimarkalı futbolcu, tedavisi sırasında Eriksen'in görüntüsünün alınmaması için arkadaşlarını yanına çağırdı. Ardından kol kola giren futbolcular Eriksen'in etrafında adeta etten bir duvar ördü.

Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı
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Ali Gülhan
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