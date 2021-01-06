Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor
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Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

06.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:40
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

Edirne'de yakınlarına yardımcı olmak için sattığı bir şişe pekmezin ardından organik ürünler satma kararı alan ve siparişlere yetişemeyen girişimci Neslihan Atakanı, pandemi döneminde organik ürün satışlarının 4 kat arttığını açıkladı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Neslihan Atakanı, 4 yıl önce memleketine gittiğinde yakınlarının pekmez yaptığını gördü. O gün yakınlarından gelen "Edirne'de bize pekmez satar mısın?" sorusuna "Evet" diyen Atakanı, aslında farkında olmasa da iş hayatına o gün ilk adımını attı. Edirne'ye gelirken yanında getirdiği pekmezleri komşularına satmaya başlayan Atakanı, doğal ürün dendiği zaman akıllara gelen ilk isim oldu.

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

MOTOSİKLETİYLE SERVİS YAPIYOR

Bir şişe pekmez satarak başladığı iş hayatına artık 50 çeşit ürün satarak emin adımlarla devam eden Atakanı'nın pandemi döneminde müşteri sayısında da 4 kat artış yaşandı. Müşterilerinin taleplerine yetişemeyen Atakanı, aldığı motosikletiyle kent merkezinin bir ucundan diğer ucuna evlere servis yapıyor.

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

BİR ŞİŞEYLE BAŞLAMIŞTI, ŞİMDİ 50 ÇEŞİT ÜRÜN SATIYOR

Pandemi döneminde özellikle çam kozalak şurubu siparişlerine yetişemediğini belirten Atakanı, hepsi organik olan asma yaprağı, zeytinyağı, fıstık, reçel çeşitleri, salça çeşitleri, pekmezler, baharatlar ve çam balı olmak üzere 50 çeşit doğal ürün sattığını ifade etti. Ürün çeşitlerini artırdığı için gelen taleplere yetişmekte zorluk çektiğine dikkat çeken Atakanı, akşamdan hazırladığı siparişlerini motosikletinin sepetine koyarak müşterilerine ulaştırmak için motoruyla günde 2-3 servis yaptığını belirtti. Atakanı, pandemi öncesi 500 müşterisinin bulunduğunu, şimdi ise müşteri sayısının bin 500 ve 2 binlere ulaştığını açıkladı.

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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