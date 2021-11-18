Bir hedefine daha başarıyla ulaşan Messi zevkten dört köşe: Bu senenin pastası bu oldu

Arjantin Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanmasının ardından Lionel Messi duygularını paylaştı.

"BÜYÜK BİR SEVİNÇ DUYDUM"

Sporx'in haberine göre; Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Hedefime ulaştığım için büyük bir sevinç duydum. Katar'daki Dünya Şampiyonasına gideceğiz. Arjantin Milli Takımı'yla birlikte yaşadığımız bu çok özel yılın şüphesiz ki pastası bu." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANMAK VE BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Paris'teki uyum sürecine de değinen yıldız golcü, "Farklı bir ülkeden Paris'e geldim Uyum sürecini atlatmak için çalışıyorum, bu yıl Paris Saint Germain ile belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz. Odaklanmak ve başarıya ulaşmak için çok çalışacağım." açıklamasında bulundu.

"YILI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUM"

Messi ayrıca, "2022'ye sadece bir buçuk ay kaldı ve bunu Fransa'da elde edebileceğimiz birçok başarılı an ile yılı en iyi şekilde bitirmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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