bir “hayatta kalma” serüveni

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanıyla savaş edebiyatının başyapıtlarından birine imza atan Alman edebiyatçı Erich Maria Remarque'ın aşk, ölüm ve göç üzerine gerçekçi, dokunaklı romanı Lizbon'da Bir Gece, Everest Yayınları'ndan çıktı.

bir “hayatta kalma” serüveni

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok romanıyla savaş edebiyatının başyapıtlarından birine imza atan Alman edebiyatçı Erich Maria Remarque'ın aşk, ölüm ve göç üzerine gerçekçi, dokunaklı romanı Lizbon'da Bir Gece, Everest Yayınları'ndan çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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