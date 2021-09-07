Bir flaş transferde Fenerbahçe'den! Marcelo...
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Bir flaş transferde Fenerbahçe'den! Marcelo...

Bir flaş transferde Fenerbahçe'den! Marcelo...
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Caner Erkin'in ayrılmasının ardından sol bek, sol kanat bölgesinde forma giyebilecek oyuncu arayışında olan Fenerbahçe'de transferin bitmesine sayılı saatler kala yıldız ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.

Transfer döneminde bir yıldız transferiyle transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, Caner Erkin'in Fatih Karagümrük transferi sonrası sol kanat ve sol bek görevini yerine getirebilecek bir isim arayışında. Takvim'in haberine göre Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo gündemdeki isim.

REAL MADRİD VE OYUNCUYA TEKLİF!

Fenerbahçe transferin bitimine saatler kala 33 yaşındaki Dünyaca Ünlü yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun menajeri ve Real Madrid'e teklifte bulunduğu ortaya çıktı. En kısa sürede cevap bekleyen sarı kanarya olumlu cevap gelmesi durumunda dünyaca ünlü yıldız Marcelo ile transferi noktalayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fenerbahçe, İspanyol kulübü Real Madrid ve oyuncunun menajerinden gelecek cevabı bekliyor.

MARCELO KİMDİR?

Marcelo Vieira da Silva Júnior 12 Mayıs 1988 yılındaRio de Janerio, Brezilya'da doğmuştur.La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir. 1,74 boyunda ve 33 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat pozisyonlarında oynamaktadır.

12 Mayıs 1988 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'da doğmuştur. Takımın sol bek oyuncularından biridir. 12 numaralı formayı giyen Marcelo 2002'den 2006 yılına kadar Fluminense'de oynadı ve Real Madrid'e transfer oldu. Brezilya millî futbol takımında da forma giyen Marcelo'nun millî takımda 4 tane de golü vardır. 2008 Pekin olimpiyatlarında olimpik millî futbol takımında oynamıştır. Aynı zamanda Real Madrid'in yeni Roberto Carlos'u olarak gösterilmektedir. Hedefim 'Roberto Carlos gibi olmak' ifadesini kullanmıştır. 2006'dan beri Brezilya millî takımında mücadele etmektedir.

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