Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile Fenerbahçeli basketbolcuların da olduğu 'Pablo Escobar' partisine katıldı.

BASKETBOLCULAR DA PARTİDE

Sporcular oyuncak silahlar ve temsili dolarlarla, Escobar'la özdeşleşen purolarla pozlar verdi. Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu da bu partideydi.

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