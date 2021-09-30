Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi
Fenerbahçe'nin eski kaleci ve antrenörü Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'le Nişantaşı'nda Pablo Escobar temalı bir partiye katıldı. Fenerbahçe basketbol şubesinden oyuncular da bu partideydi. Sporcular oyuncak silah, temsili dolarlarla ve purolarla poz verdi. Partiye birçok ünlü sima katıldı.
Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile Fenerbahçeli basketbolcuların da olduğu 'Pablo Escobar' partisine katıldı.
BASKETBOLCULAR DA PARTİDE
Sporcular oyuncak silahlar ve temsili dolarlarla, Escobar'la özdeşleşen purolarla pozlar verdi. Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu da bu partideydi.
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