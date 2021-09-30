Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi - Haberler Spor
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Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

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Fenerbahçe'nin eski kaleci ve antrenörü Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'le Nişantaşı'nda Pablo Escobar temalı bir partiye katıldı. Fenerbahçe basketbol şubesinden oyuncular da bu partideydi. Sporcular oyuncak silah, temsili dolarlarla ve purolarla poz verdi. Partiye birçok ünlü sima katıldı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile Fenerbahçeli basketbolcuların da olduğu 'Pablo Escobar' partisine katıldı.

Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

BASKETBOLCULAR DA PARTİDE

Sporcular oyuncak silahlar ve temsili dolarlarla, Escobar'la özdeşleşen purolarla pozlar verdi. Fenerbahçeli Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu da bu partideydi.

Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi

Bir elinde silah, bir elinde dolar! Volkan Demirel, Pablo Escobar'a özendi
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Yıllarca Milli takımımızın kalesini korumuş adamın haline bak. Hiç yakıştıramadım... Volkan'ın lakabını bilen biliyor zaten. bizzat uygulamaya geçmiş maalesef.!
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