Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor
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Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor

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Güney Kore'nin ünlü markası LG, cep telefonu ve akıllı telefon markası olan LG Electronics'i kapatma kararı aldı. Geçen yıl 23 milyon telefon sattığı açıklanan LG, Samsung ve Apple'ın arkasından ABD'de orta kesimi hedefleyerek başarıya ulaşmıştı. Koronavirüs salgını ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet nedeniyle piyasadan çekilme kararı alan LG Electronics, tamamen kapanan ilk akıllı telefon markası oldu.

Teknoloji ve bilişim tarihinde bir ilk yaşanıyor. Güney Kore'nin ünlü markası LG'nin cep telefonu ve akıllı telefon üreten alt markası LG Electronics, resmen tarihe karışıyor.

TAMAMEN KAPANAN İLK AKILLI TELEFON MARKASI

Şirket koronavirüs salgını ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet dolayısıyla şirketi kapatma yoluna gitti. Bir süredir markayı satın alacak şirket ve bireylerle temasta olan LG, Kuzey Amerika'daki akıllı telefon pazarının yüzde 10'una sahipti. Samsung ve Apple'ın arkasından ABD'de orta kesimi hedefleyerek başarıya ulaşan LG böylelikle tamamen kapanan ilk akıllı telefon markası oldu.

Son 6 yılda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık bir kayıp yaşayan LG Electronics, bundan böyle elektrikli araç parçası, bağlantılı cihazlar ve akıllı evler üzerine yoğunlaşacağını duyurmuştu. Geçmişte Nokia, HTC, Blackberry gibi markalar da küçülme ya da el değiştirme yoluna gitmiş fakat asla kaybolmamıştı. LG'nin küresel pazarda şu anki payı yüzde 2 seviyelerinde.

"KULLANICILARIMIZA BİR SÜRE DAHA YAZILIM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Araştırma şirketi Counterpoint, LG'nin geçen yıl 23 milyon telefon sattığını Samsung'un ise 256 milyon seviyelerine çıktığını duyurdu.

LG'nin akıllı telefon geliri LG içerisindeki gelirin yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. Bu durum şirket içindeki en düşük seviye olarak da açıklanıyor.

LG yaptığı açıklamada, "Mevcut LG akıllı telefon kullanıcılarımıza yaşadıkları bölgeye bağlı olarak bir süre yazılım güncellemesi ve desteği sağlayacağız" duyurusunu yaptı.

Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Dünyada en büyük zamanında Nokia ve motorola idi , şimdi ise iPhone ve Samsung , gerisi çöp
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:27:26. #1.15#
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