Neymar'la aşk yaşayan manken Barbara, çıplak pozlarının ardından Brezilyalı yıldızla mahkemelik oldu

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PSG'nin yıldızı Neymar'ın bilindiği gibi saha dışıyla ilgili birçok skandala karışmışlığı var. Brezilyalı futbolcu, bir dönem tecavüzle de suçlanmıştı. Bu kez suçlayan Neymar oldu. Neymar'la ilişkisi sayesinde ünlenen Brezilyalı manken Barbara Evans, Playboy dergisine verdiği çıplak pozlardan sonra dizilerden birçok programdan yüksek ücretler aldı, sosyal medyada büyük kitle yakaladı. Brezilyalı futbolcu, adını kullanarak para kazanan mankene dava açtı. Ama The Sun, ikilinin aşkını doğruladı.

Aşk hayatı en hareketli futbolculardan olan Neymar'ın baş ağrısı bitmiyor. The Sun, Brezilyalı futbolcunun hayatına giren kadınlarla ilgili geniş bir arşiv paylaştı. Neymar'ın skandallarının yer aldığı haberlerde Brezilyalı manken Barbara Evans'ın kariyer yükselişine dikkat çekildi. Neymar ile Barbara'nın 3 ay ilişki yaşadığını belirten The SUN'ı Neymar yalanladı.

ZENGİNLİĞE ADIM ATTI

Neymar'la ilişki yaşadığı haberleri sonrası manken Barbara Evans ününe ün kattı. Ardından Playboy dergisine verdiği çıplak pozlardan sonra dikkat çekti. Sonrasında Brezilya'da dizi yıldızı oldu. Çeşitli programlarda uçuk ücretlerle yer aldı. Neymar, adını kullanan bu mankenle ilişkisini reddetti ve dava açtı. Ancak Birçok kaynak, ikilinin 3 aylık bir ilişki yaşadığını iddia ediyor.