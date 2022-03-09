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Fast food devi ülkeden çekileceğini açıkladı, son kez yemek isteyen Ruslar şubelere koştu

Haberler.com - Bilsay Özer - Ekonomi
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Dünyanın önde gelen fast food zincirinden biri olan McDonald's, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'daki tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Kararın duyurulması üzerine son kez hamburger yemek isteyen Rus halkı McDonald's şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonald's, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan çekilme kararı aldı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Rusya'da bulunan 850 restoranın geçici olarak kapatıldığı açıklandı. Şirket, Rusya'daki 62 bin çalışanının maaşlarının ödeneceğini belirtti.

RUSYA'DA MCDONALD'S ŞUBELERİ RUSYA'DA UZUN SÜRE KAPALI KALACAK

McDonald's İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski, McDonald's şubelerinin Rusya'da ne zaman açılacağı hakkında belirsiz ifadelere yer vererek "McDonald's durumu değerlendirmeye ve herhangi bir ek önlem alınıp alınmayacağını belirlemeye devam edecek. Bu karar doğrultusunda, Rusya'daki restoranlarımızı ne zaman yeniden açabileceğimizi tahmin etmek şu anda mümkün görünmüyor. Diğer operasyonel etkilerle birlikte tedarik zincirimizde de aksamalar yaşıyoruz. İnsani durumu da yakından takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan Rus halkı alınan kapanma kararının ardından McDonald's şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Son kez sevdikleri menüden yemek isteyen insanların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bilsay Özer
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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