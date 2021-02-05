Bir Celtic Efsanesi: Scott Brown
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Bir Celtic Efsanesi: Scott Brown

05.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:18

İskoç orta saha oyuncusu Scott Brown, 2007 yılında katıldığı Celtic'le yaklaşık 600 maça çıkarken kazandığı 20'den fazla kupayla kulüp tarihinin en görkemli ve unutulmaz oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Halen Celtic forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Brown'ın en iyi anlarını izleyelim.

İskoç orta saha oyuncusu Scott Brown, 2007 yılında katıldığı Celtic'le yaklaşık 600 maça çıkarken kazandığı 20'den fazla kupayla kulüp tarihinin en görkemli ve unutulmaz oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Halen Celtic forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Brown'ın en iyi anlarını izleyelim.

Bir Celtic Efsanesi: Scott Brown

Kaynak: Dugout

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