Bir Celtic Efsanesi: Scott Brown

İskoç orta saha oyuncusu Scott Brown, 2007 yılında katıldığı Celtic'le yaklaşık 600 maça çıkarken kazandığı 20'den fazla kupayla kulüp tarihinin en görkemli ve unutulmaz oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Halen Celtic forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Brown'ın en iyi anlarını izleyelim.