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Bir açıldı pir açıldı! Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da gol şov yapıyor

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Galatasaray'la yolları ayırdıktan sonra İspanyol ekibi Vallecano'ya giden Falcao, ikinci maçında da gol attı. Kolombiyalı forvet, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada son saniyede kaydettiği golle takımını zafere taşıdı.

Galatasaray'dan ayrılan Falcao, Vallecano'daki ikinci maçında da ağları sarstı. AA'nın aktardığı habere göre 76'da oyuna Lopez'in yerine oyuna girip, son saniyede kafa golü atan Falcao, takımına hayat verdi. Vallecano, puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Bilbao ise 9 puanla 6'ncı sırada kaldı.

Bir açıldı pir açıldı! Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da gol şov yapıyor

"HATA YAPTILAR"

Falcao'nun performansı İspanya'da gündem oldu. Galatasaray'ın Kolombiyalı forvetin sözleşmesinin feshetmesinin hata olduğu yazıldı. Fotomaç'ın aktardığı habere göre; Gol Coracol gazetesinde, "Falcao'nun gidişine izin verdiği için Galatasaray ile alay ediyorlar" manşeti atıldı.

Bir açıldı pir açıldı! Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da gol şov yapıyor
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Yorumlar (3)
Uğur Duran:Galatasaraya gelince de öyleydi. 3-4 maç sonra tatil moduna girer..!!
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Kenan Tetik:Tatilini iyi yaptı oynatamayan paratör suçlu
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Murat ÖREN:Üç hafta oynar , yirmi beş hafta sakatım diye yatar. Falcao'yu anlatmaya gerek yok. İspanya basını cicim aylarında.
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