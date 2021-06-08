Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
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Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi

Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da binlerce yıllık teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar büyük rağbet görüyor.

Bursa'da binlerce yıllık teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar büyük rağbet görüyor. Son dönemde yayınlanan tarihi diziler kılıçlara talebi artırdı.

Binlerce yıldır paslanır demirden yapılan dövme bıçak ve kılıçlar fiyatının yüksek olması ve işçiliğinin zor olması sebebiyle önemini yitirmişti. Son yıllarda yayınlanan tarihi diziler bu kılıç ve bıçaklara rağbeti arttırdı. Bursalı bıçak ve kılıç ustaları, yaktıkları ateşlerde kızdırdıkları demirleri döverek binlerce yıl önce yapıldığı gibi kılıç ve bıçak imal ediyor. Bir usta günde 3 tane dövme bıçak imal ediyor. Binlerce derecelik ocak başında kılıç yapan ustalar, dövme bir kılıcı 3 günde yapıyor. Bursa'da imal edilen bu kılıç ve bıçaklar Türkiye'nin her vilayetine ve dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar daha sağlam ve keskin oluyor.

Bu işin çok meşakkatli olduğunu ifade eden bıçak ve kılıç ustası İsmail Güler, "Son dönemde el yapımı bıçak ve kılıçlara büyük rağbet var. Son yıllarda televizyonlarda yayınlanan diziler el yapımı kılıç ve bıçaklara ilgili artırdı. Bu bıçak ve kılıçlar paslanır çelikten olup, binlerce derecelik ateşte ısıtılıp dövülerek yapılıyor. Binlerce yıllık teknikle yapılıyor. Bu şekilde yapılan kılıç ve bıçaklar daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor. Diğer paslanmaz bıçaklara nazaran daha keskin oluyorlar. Döverek yapılan bir kılıç 3 gün sürüyor. Dövme kılıçların tanesini 3 bin liradan satıyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinden de rağbet görüyor. Dövme bıçakların da yapımı çok meşakkatli. Bu bıçakları da 100 ila 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Kurban öncesi daha keskin olduğu için bu bıçaklar daha çok tercih ediliyor" dedi. - BURSA

Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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