Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışan işçilerin kısa çalışma ödenekleri yarın yatırılacak. Ödemeler işçi tarafından İŞKUR'a bildirilen IBAN numarasına yatırılacak. IBAN bildirimi yapmayanlara ise PTT Bank aracılığıyla yapılacak. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinden yararlanamayanlara ise Cuma günü nakdi destek yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan iş yeri çalışanlarının dört gözle beklediği kısa çalışma ödenekleri için büyük gün geldi. Bu kapsamda Nisan ayına ilişkin ödemeler yarın yapılacak. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak geçen ay bu ödenekleri alamayanlar da Nisan ayı ödemeleri ile birlikte yarın alacak. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlanamayanlar için ise Cuma günü nakdi destek alacak.

ÖDEMELER İŞÇİNİN KENDİSİNE YAPILACAK

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor. Ödemeler çalışanlar tarafından İŞKUR'a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak. Eğer çalışan IBAN bildirimi yapmamışsa, ödeme PTT Bank aracılığıyla yapılacak.

SON 3 YILDA 450 GÜN PRİM ŞARTI VAR

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması için, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.