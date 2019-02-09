Bingöl, Gençlik Komitesi Başkanlığına Atandı

Edirne Hak-İş Hizmet-İş Gençlik Komitesi Başkanlığına İsmail Bingöl atandı.

Edirne Hak-İş Hizmet-İş İl Başkanı Emre Promet, yaptığı açıklamada, gençlerin Türkiye'nin nüfus yapısı içerisinde önemli bir kesimi teşkil ettiğini belirtti.

Gençlerin çalışma hayatında da yoğun ve etkin konuma sahip olduğunu aktaran Promet, "Sendikal hareketin de geleceğini şekillendirecek irade ve muhtevayı ortaya koyacak bilinç sahibi genç emekçilerimiz sendikamız kimliği ve misyonu altında doğrudan faaliyet göstermektedir. Uluslararası ölçekte de küreselleşen emek hareketine katkı ve deneyim-birikim paylaşımı açıdan sendikamız da gençlik komitesinin varlığı ihtiyaç haline gelmektedir. Bizler de bu ihtiyacımız ve düşüncelerimiz doğrultusunda genel merkezimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda İl Başkanlığımız Gençlik Komitesine İsmail Bingöl Kardeşimizi atadık. Allah yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA