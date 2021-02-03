Bingöl Belediyesi elektriğini çöpten ve güneşten üretecek

Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş

Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu

Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?

Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi

Bingöl Belediyesi, faaliyete geçirdiği güneş enerjisi ve çöpten üretim tesisleriyle kendi elektriğini üretecek, artan enerjiyi de gelire dönüştürecek.

Bingöl Belediyesi, faaliyete geçirdiği güneş enerjisi ve çöpten üretim tesisleriyle kendi elektriğini üretecek, artan enerjiyi de gelire dönüştürecek.

Belediyenin çevre yolu ve Bingöl-Muş kara yolu güzergahlarında kurduğu güneş enerjisi ve çöpten üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretimine başlandı.

Tesislerden yılda yaklaşık 7 milyon 600 kilovatsaat enerji elde edilmesi, 6 milyon 500 bin lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli enerjide yerelde devrim niteliğinde yatırımlara imza attıklarını söyledi.

"Milli Enerji Seferberliği sayesinde dışa bağımlı bir ülke pozisyonundan, kendi enerjisini üreten, ürettiği enerjiyi katma değere dönüştüren ülke haline geldik." diyen Arıkan, belediye olarak bu sürece katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Arıkan, "Yılda yaklaşık 7 milyon 600 kilovatsaat enerji elde edilmesi söz konusu. 6 milyon 500 bin lira gibi gelir getirecek yatırımımız. İhtiyacımızın karşılanması dışında, diğer enerjiyi de satıp belediyemizin yatırımlarında değerlendireceğiz. Rakamların daha yukarı çekilmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu tesislerin ve enerjinin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş