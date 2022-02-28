Binance'dan Rusya açıklaması: Masum kullanıcıların hesabını dondurmayacağız

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine birçok ülke tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalırken bir açıklamada lider kripto para borsası Binance'dan geldi. Binance sözcüsü yaptığı açıklamada Rus yatırımcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını açıkladı.

BİNANCE'DAN UKRAYNA-RUSYA KRİZİ AÇIKLAMASI

Binance sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada kripto paraların amacının finansal özgürlük sunmak olduğunu bu sebepten ötürü Rus kullanıcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını aktardı. Binance sözcüsü yaptığı açıklamaların devamında "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadesine yer verdi.

RUSYA SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine G7 ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD tarafından Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar vermişti. G7 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride"Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır" dedi.

RUSYA YAPILAN YAPTIRIMLARI KRİPTO PARALARLA DELEBİLİR

ABD yaptırımları altında olan İran, Venezuela ve Kuzey Kore'nin bu yaptırımları kripto para yolu ile deldiği bilinirken Rusya'nın da blockchain teknolojisini kullanarak yapılan yaptırımları minimuma indirmesi öngörülüyor. Rus hükümetinin raporlarına göre Rusya'da 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı olduğu ve ülkedeki kripto para hacminin ise 23 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.