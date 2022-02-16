Binali Yıldırım ısrarla çalan telefonuna yanıt verdi! Arayan kişiyle vatandaşın belini büken konuyu konuştu - Haberler
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Binali Yıldırım ısrarla çalan telefonuna yanıt verdi! Arayan kişiyle vatandaşın belini büken konuyu konuştu

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı katıldığı canlı yayında EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ısrarla aradı. Telefona cevap veren Yıldırım, Yılmaz'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme müjdesi üzerine konuştu. Ahmet Hakan da, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEMEYİ KONUŞTULAR

Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken bu sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.

AHMET HAKAN ŞAŞIRDI

Yıldırım'ın Yılmaz ile canlı yayında yaptığı telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Programın sunucusu Ahmet Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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