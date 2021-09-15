BİM, bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor
Türkiye'de hemen her mahallede bulunan BİM, mağazalarında satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyesinde yapmak adına şirket kurma kararı aldı. BİM'den yapılan açıklamada, 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verildiği ifade edildi.
Her semtte onlarca Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı.
SERMAYESİ 40 MİLYON LİRA
Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu.
BÜYÜK ORTAKLIKLARI VAR
Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. BİM, BİM Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, BİM Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına bazılarının da bir kısmına sahip durumda.