26.08.2019 00:00

"Barış için Müzik Orkestrası"nın ENKA'da sahne alacağını; Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde Gaye Su Akyol konserini; "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" video yerleştirmesini; Pagos Sanat Günleri'ni; Gümüşlük Caz Kampı'nı biliyor musunuz?