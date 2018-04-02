Biliyor Musunuz?
Ankara Müzik Festivali'nin 4 Nisan'da başlayacağını; "Süper İyi Günler" projesini; Vakko'nun paskalya çikolatalarını; Zorlu Holding'in yarışmasında birinci Ceren'in hayallerinin gerçek olduğunu; Parker'in 130. Yıl Özel Serisi'ni biliyor musunuz?
Ankara Müzik Festivali'nin 4 Nisan'da başlayacağını; "Süper İyi Günler" projesini; Vakko'nun paskalya çikolatalarını; Zorlu Holding'in yarışmasında birinci Ceren'in hayallerinin gerçek olduğunu; Parker'in 130. Yıl Özel Serisi'ni biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com