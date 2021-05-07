Bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının "demans" hastalığını artırabildiğini ortaya koydu
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Bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının "demans" hastalığını artırabildiğini ortaya koydu

Bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının 'demans' hastalığını artırabildiğini ortaya koydu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Böbrek rahatsızlıklarının halk arasında "bunama" olarak tanımlanan "demans" hastalığını artırabildiği tespit edildi.

Böbrek rahatsızlıklarının halk arasında "bunama" olarak tanımlanan "demans" hastalığını artırabildiği tespit edildi.

Usnews'in haberine göre, İsveçli bilim insanları, böbrek rahatsızlıklarının "demans"a etkisini araştırmak için Stockholm'deki 330 bin kişinin sağlık verilerini 5 yıla varan süreyle inceledi.

Araştırmada, böbreklerin kanı filtreleme yeteneklerini kademeli olarak kaybetmesinin "demans" riskini artırabildiği görüldü.

Normal böbrek fonksiyonlarına sahip olanların dakikada 90 ila 104 mili litre filtreleme yaptığına işaret edilen araştırmada, böbreklerinin filtrelemesi 30 mili litreye düşenlerin demansa yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

Araştırma ekibinden Dr. Hong Xu, böbrek fonksiyonundaki hafif bir azalmanın bile kardiyovasküler hastalık ve enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

Demansın tedavisinin bulunmadığına dikkati çeken Xu, bu hastalığın risk faktörlerini belirlemenin demansla mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan, araştırmada, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 15'inde böbrek rahatsızlıkları görüldüğü vurgulandı.

Çalışmanın detayları Neurology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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