Bilgin: "Samsun ile İlgili Projelerim Var"

AK Parti'nin Samsun'da iki kadın milletvekili adayından biri olan Elif Coşkun Bilgin, yaşadığı şehir ile ilgili hayalleri ve projeleri olduğunu belirterek, Samsun'un ilçelerinin potansiyellerinin değerlendirilmesi için çalışacağını söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen ve seçimlerin önemini anlatan Bilgin, son olarak Asarcık'ta ilçe halkıyla buluştu. AK Parti Asarcık İlçe Başkanı Hami Karakaş'ın da yer aldığı ziyaretlerinde esnafları gezen ve onlarla sohbet eden Bilgin, ilçelerin sorunlarını ve potansiyellerini bildiğini söyledi. Bilgin, Samsun ile ilgili hayallerinin ve projelerinin olduğunu ifade ederek, şehrin ilçeleriyle birlikte topyekun gelişmesi için çalışacağını vurguladı.

Gezilerinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Elif Coşkun Bilgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Yeni Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı vermek istiyorum. Şehrimizi daha da ileriye taşıyacak projelerim ve hayallerim var. Samsun'u 2023 hedeflerine taşırken ilçelerimizi elbette unutamayız. Bu şehrin evladı olarak ilçelerimizin sorunlarını, potansiyellerini ve gelişim yollarını biliyorum. Şehrimizi ilçelerimizin potansiyellerini de ön plana çıkararak ve ekonomik kazanca çevirerek topyekun geliştirmeliyiz. Ben şehrimizin ilçeleriyle beraber gelişmesi için çalışacağım" dedi.

Samsun'un her ilçesinin kendine özgü değeri ve potansiyeli olduğunu ifade eden Bilgin, "Yüzünü 2023'e çevirmiş bir Samsun'da bütün ilçelerimizin ayrı önemi vardır. Asarcık özellikle hayvancılık, doğa turizmi yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Burada insanlarımızın gurbete çıkmadan, kendi topraklarında yaşamalarını sağlayıcı projeler üretmeliyiz. Her alanda gelişmiş, öncü bir Samsun'u oluşturmak istiyorsak ilçelerimizi asla geri plana atamayız. Sadece Asarcık'ın değil, bütün ilçelerimizin sorunlarını ve potansiyellerini biliyorum. Seçilmem halinde evimiz olan Samsun'un ilçeleri ile ilgili projeleri ve talepleri yakından takip edeceğim" diye konuştu.

Asarcık'ta vatandaşlarla tek tek görüşen ve onları dinleyen Milletvekili Adayı Bilgin, daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Burada kursiyerlerle bir araya gelen Bilgin, kadınların yaptığı çalışmaları inceledi. Kursiyer kadınlarla sohbet eden onları üretici kişiliklerinden dolayı tebrik eden Bilgin, bir kadın olarak Meclis'te kadınların sesi olacağını dile getirdi. Kursiyer kadınlar da, kendilerini ziyaret eden Bilgin'e teşekkür etti. - SAMSUN