Bilgi Güvenliği Alanında Farkındalık Nasıl Arttırılabilir? Lostar Açıklıyor

Lostar Genel Müdürü Murat Lostar, bilgi güvenliği alanında farkındalığın nasıl arttırılabileceği konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kurumsal olarak bilgi güvenliği konusunda farkındalığın çok olmadığını ve musibet yaşayan kurumların bu konuda farkındalığının olduğunu, Lostar'ın da verdiği hizmetlerin bilgi güvenliği hususunda farkındalığı arttırmaya yönelik işlevinin olduğunu belirtti.