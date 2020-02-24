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Bileciksporlu futbolcular kahvaltıda buluştu

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bileciksporlu futbolcular Söğütspor müsabakası öncesi kahvaltıda bir araya geldiler.

24.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:01
Bileciksporlu futbolcular kahvaltıda buluştu

1. Amatör Lig temsilcisi Bileciksporlu futbolcular Söğütspor müsabakası öncesi kahvaltıda bir araya geldiler.


Pelitözü Gölpark'da Bilecik 1. Amatör Lig 19'uncu haftada kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Söğütspor maçı öncesi Bilecikspor'un teknik heyeti ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi. Bu organizasyonu tertip eden Selami Çınar'a teşekkür eden Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Bilecikspor'a kent esnafının sahip çıkmasının güzel bir olay olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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