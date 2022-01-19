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Bilecikspor'da seçim heyecanı

Bilecikspor'da seçim heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecikspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısanda Ali Muhşin yeniden başlan seçildi.

Bilecikspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısanda Ali Muhşin yeniden başlan seçildi.

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın istifasının ardından başkan yardımcısı görevinde bulunan Ali Muhşin yönetim kurulu kararıyla başkan seçilmişti.Aradan geçen günler sonra Ali Muhşin kendi yönetimini oluşturmak ve seçilmiş bir başkan olmak için olağan seçimli genel kurul kararı aldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ali Muyşin tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Genel kurula Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya ile bazı STK temsilcileri ve genel kurul üyeleri katıldı. Seçim sonrası Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bilecikspor'a forması terleten eski futbolculara plaket takdim etti.

Yönetim kurulunda ise, Uygar Tatar, Atahan Ateş, Cihan Uysal, Akın Gür, Cihan Uygun, Turgay Gül, Evren Varış, Murat Maden, Ayten Dönmez, Bengül Söğüt, Şenol Çetin, İsmail İnan, Ertan Onur, Halil Serttaş, Meriç Kaya, Muammer Yıldırım ve Fatih Balaban.

Denetim kurulu üyeleri ise Çetin Ceyhan, Osman İnan ve Taşkın Deniz'den oluştu. - BİLECİK

Bilecikspor'da seçim heyecanı

Bilecikspor'da seçim heyecanı

Bilecikspor'da seçim heyecanı

Bilecikspor'da seçim heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Semih Şahin, Aydın Avcı, Bilecik, Spor, Haber

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