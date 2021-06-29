Bilecik'te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının açılışı törenle yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının açılışı törenle yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilk, orta ve lise düzeyinde 37 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, her gencin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de salgın döneminde hareketsiz kalan çocuk ve gençlerin bu durumunu merkez ve ilçelerde 23 branşta gerçekleştirecekleri faaliyetlerle aşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Özdemir, "Ayrıca buradan sayın velilerimize seslenmek istiyorum. Minik yavrularınızı, çocuklarınızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Spor Okullarına emanet ettiniz. Bizler de bu emanetlerinizi aldık, inşallah değerli antrenörlerimiz ile çocuklarımıza sporu sevdirerek, sorumluluk sahibi, kendine güven duyan, bedenen ve ruhen sağlam, geleceğin örnek gençleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocuk ve gençler gösteri yaptı.

Yaz spor okulları, 5-18 yaş grubu katılımcılara 23 branşta ücretsiz eğitim verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever