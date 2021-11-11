Bilecik'te şehir içi dolmuşlara 50 kuruş zam yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, şehir içi dolmuşlara 50 kuruş zam yapıldığını belirterek, "Öğrenci 3, tamı 3 buçuk lira oldu" dedi.

Bilecik'te ocak ayında şehir içi minibüs fiyatlarına zam yapılırken, öğrenci 2 TL 50 kuruşa, tam ise 3 TL'ye çıkarken, aradan geçen 10 aylık süre zarfında ücretlere yeniden zam yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, "Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası, minibüs ücretlerine 50 kuruş zam istemiş valilik ise zammı fazla bularak karara itiraz etmişti. Bunun üzerine vali yardımcısı başkanlığında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan komisyon, belirtilen hususları görüşmek üzere toplanarak ücretleri değerlendirdi. Komisyonda 2'ye 1 zam yapılmasına karşı oylama çıktı. Onaylanan karar doğrultusunda 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bilecik'teki minibüs ücretlerine 50 kuruşluk zam yapıldı.

"Fazla bir zam yapmadık"

Gölcan, minibüslerin boş döndüğü gerekçesiyle esnafın zarar ettiğini söyleyerek, "Birde bizim minibüslerimiz dolu olarak gittiği zaman dönüşlerinde boş geliyorlar. Büyük yerlerde arabalar dolu olarak gidiyor, dolu olarak geliyor. Birden indi-bindi olarak arabalarda tamamen hep gelişte hem gidişte dolu oluyor. Maalesef bizim arabalarımız dönüşte boş gidiyor. Bir buçuk yıldır da pandemiden dolayı arabalarımız müşteri alamadılar, çok mağdur oldular. Bunları göz önüne alarak esnafımız zarar etmekte, kimse esnafın zarar etmesini istemez. Tabi ki, talebelerimiz var burada, halkımız var. Onları da düşünerek 16.67 zam yaptık. Fazla bir zam yapmadık. Çünkü mazota 24.51 zam geldi, diğer emtialara yüzde 200-300 zam geldiği halde biz yine halkımızı, talebelerimizi düşünerek ufak bir zam yapmış olduk. Yani halkımız sabırsız olmasın, talebelerimiz sabırsız olmasın. İnşallah dediğim gibi fiyatlar düştüğü zaman bu giderler, onlarında fiyatlarını düşüreceğiz inşallah" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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