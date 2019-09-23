Bilecik'te 'bekarlara maç yasağı' 1 ay sürecek

23.09.2019 14:54

Bilecik'te 1'nci Amatör Lig maçlarında 'güvenlik gerekçesiyle' alınan karar ile birlikte karşılaşmalara 12 yaşından küçük seyirciler ile eşleriyle maçlara gelen erkeklerin girmesi 1 ay sürecek. Bilecik Valiliği bu kararın; olası yaşanabilecek taşkınlık, zarar verme ihtimali ve güvenlik açısından bir takım fiziki eksikliklerin bulunması nedeniyle alındığını açıkladı.

Bilecik 1'nci Amatör Ligi'nin açılış karşılaşmasında Bilecikspor rakibi 1299 Bilecik'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Ancak karşılaşma öncesinde 12 yaşından küçük seyirciler ile eşleriyle maçlara gelen erkeklerin stada girebileceği ile ilgili karar taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Amatör sezonun ilk karşılaşmasını 2 bin 414 kapasiteli Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik sahada 70 kadar evli erkek eşleriyle ve çocuklarıyla birlikte izledi.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, alınan kararından bundan sonra oynanacak 3 karşılaşma içinde geçerli olduğunu belirtti. Şeyh Edebali Stadı'nda en az 1 ay daha bakımda olması nedeniyle üniversitenin sentetik sahasında maçların oynandığını ifade eden Toku, "Burada oynanan müsabakanın Şeyh Edebali Stadı'nda oynanmamasının nedeninin emniyet açısından olduğu gösterildi. İstasyon sahamız da var fakat orada da zemin küçük olduğundan dolayı da Bilecikspor yönetimi o sahayı kabul etmedi. Son olarak burası tercih edildi. Şu anda bayanların ve 12-13 yaşlarındaki küçük çocukların gelmesine izin verildi. Burada Bilecikspor 1 ay süresince Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nı kullanacak. Bilecik Edebali Stadı'nın olmayışı, şu anda bakımda oluşu nedeniyle 1 ay süresinde müsabakaları burada oynatacağız. Bilecik Edebali Stadı'nın bakımı bitince orada oynanacak müsabakalar" dedi.

"DİĞER TAKIMLAR DA BURADA OYNAYACAK"

Bilecik'in amatörde Bilecikspor, 1299 Bilecik ve Bilecik Gençler Birliği takımları ile temsil edildiğini ve bu takımların üniversite yerleşkesindeki sentetik sahada maçlarını oynayacaklarını kaydeden Tok, "Onlar da burada oynayacaklar. Sadece Bilecikspor olarak değerlendirmeyelim. Fiziki kurallara uygun mu? Değil mi? Onlar değerlendiriyorlar. Kurallara uygun değilse, seyirci istemeyebilir. Süper Lig'de de deplasman yasakları uygulanıyor. Taraftarlar gelmesin deniyor. Herkesin bu konuya saygı duyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bilecik Valiliği, amatör maçların oynandığı stada bekar erkeklerin alınmamasına yönelik açıklama yaptı.17 Eylül tarihinde yapılan güvenlik kurul toplantısına alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Valimiz Başkanlığında 17.09.2019 günü toplanan, Bilecik Belediye Başkanlığı Temsilcisinin de hazır bulunduğu İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, bakım çalışmaları yürütülmesi nedeniyle Bilecik Şehir Stadı'nda kısa bir süre müsabakaların oynanamayacak olması ve Bilecikspor Kulübü temsilcisinin maçların Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'nda oynanması yönündeki talebine binaen, bu sahanın yeni oluşu, olası seyircilerce yaşanabilecek taşkınlık ve zarar verme ihtimali, güvenlik açısından bir takım fiziki eksikliklerin bulunması ve devam eden kazı çalışması nedeniyle taraftarların tribüne sadece saha içinden ulaşma imkanı olması sebebiyle sahada maçların seyircisiz oynanması ancak bayanların maça gelişlerinin özendirilebileceği böylece daha güvenli ve huzurlu bir ortam oluşacağı hususları tüm üyelerce mutabakat sağlanarak kurul kararı olarak kayıt altına alınmıştır. Bilecikspor Kulübünün bayanların ve çocukların maça yalnız gelişlerinin pek mümkün olmayacağı değerlendirmesine karşı Valiliğimizin şifahi talimatıyla ailece maça gelinebileceği hususu ilgilere duyurulmuştur. Konu yalnızca bu çerçevede değerlendirilerek karşılaşma oynanmış ve olaysız şekilde sona ermiştir."



Kaynak: DHA