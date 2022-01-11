Bilecik Belediyesi'nden pazar araştırması

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, dört kişilik bir ailenin bir haftalık pazar masrafını tespit etmek amacıyla yaptığı alışveriş sonunda 275 TL'lik bir harcama yapıldığını açıkladı.

Beraberindekilerle birlikte kapalı pazar alanını gezen Gürses, domates, patates, yumurta, yeşillik, elma, portakal, peynir gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan pazar listesine 275 TL ödedi. Ziyaretinde esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Yardımcısı Gürses, amaçlarının 4 kişilik bir ailenin bir haftalık pazar masrafını bulmak olduğunu belirtti. Gürses, "Belediye Başkanımız Semih Şahin ve arkadaşlarımızla birlikte pazar alanını gezdik. Bir ailenin temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir alışveriş yaptık. Yaptığımız pazar alışverişi sonunda aldığımız ürünleri de pazar girişlerinde bulunan askıda meyve ve sebze reyonuna koyduk. Buradaki ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız almış oldu. Biz de 4 kişilik bir ailenin bir haftalık pazar masrafını ortalama bir hesapla bulmaya çalıştık" dedi.

Öte yandan Gürses, yaptığı alışverişi ardından kapalı pazar alanında belediye tarafından yapılan askıda sebze-meyve bölümüne astı. - BİLECİK